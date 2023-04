La Cassazione conferma la condanna a 10 anni per Nicola Cosentino 

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte dihato laper l’ex sottosegretarioCosentino a diecidi carcere per concorso esterno in associazione mafiosa in quanto ritenuto referente del clan dei Casalesi. I giudici hanno infatti rigettato il ricorso presentato dai legali di Consentino, gli avvocati Stefano Montone, Agostino De Caro ed Elena Lepre. Cosentino – fanno sapere i legali – si costituirà in carcere nelle prossime ore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nella requisitoria, il sostituto procuratore generale dellaSilvia Salvadori aveva chiesto il rigetto del ricorso presentato dalla difesa dell'ex sottosegretario del governo Berlusconi ...AGI - La corte diha rigettato il ricorso dell'ex sottosegretario Nicola Cosentino e ha reso definitiva la condanna a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, arrivata il 21 luglio ...Lail verdetto d'appello per concorso esterno in associazione mafiosa. Ora dovrà tornare in ...

