La Cassazione conferma 10 anni all' ex sottosegretario Cosentino

(Di giovedì 27 aprile 2023) AGI - La corte diha rigettato il ricorso dell'exNicolae ha reso definitiva la condanna a 10di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, arrivata il 21 luglio del 2021 con sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli. I giudici di legittimità della sesta sezione penale hanno dunque accolto la richiesta del sostituto procuratore generale Silvia Salvadori., per cui adesso si apriranno le porte del carcere, era accusato di essere stato il referente politico nazionale del clan dei Casalesi. Nel corso della sua carriera politica era stato ancheall'economia del governo Berlusconi.

Annullata senza rinvio la sentenza di appello pronunciata a Palermo nel settembre del ...Marcello Dell'Utri era estraneo a tutte le accuse e ora gli viene riconosciuto anche dalla Corte di'. A parlare con l'Adnkronos è Francesco Centonze, legale dell'ex senatore di Forza ...I giudici della Sesta Sezione Penale dellahanno confermato le assoluzioni per Mori, De Donno e Subranni annullando senza rinvio la sentenza con la formula "per non aver commesso il fatto".

Confermata dai giudici di Cassazione l'assoluzione, per i tre ex investigatori del Ros, Mori, Subranni e De Donno. I giudici hanno annullato la sentenza di appello senza rinvio con la formula per non ...Dopo aver emesso la sentenza che mette la parola fine alla vicenda della cosiddetta Trattativa Stato-mafia, la Cassazione ha diffuso un comunicato stampa per illustrare il contenuto della sua decision ...