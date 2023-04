La Camera boccia lo scostamento di bilancio

Gli italiani non si meritano questo spettacolo indecoroso di questa maggioranza", ha detto nell'Aula dellaChiara Braga, capogruppo del Pd, dopo la bocciatura della risoluzione sullo ...Serviva la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: il testo è stato bocciato con 195 sì, 105 astensioni e 19 no L'Aula dellarespinge la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: il testo è stato bocciato con 195 sì, 105 astensioni ...... proseguechiedendo che 'a nessuno venga in mente di piegare le regole del gioco'. M5s: "Meloni salga al Colle" 'Quanto successo alla, dove il governo non ha raggiunto i numeri per ...

Camera boccia lo scostamento di bilancio Agenzia ANSA

Scostamento bilancio, la Camera lo boccia. È stata respinta, in aula alla Camera, la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di scostamento: il testo ha infatti ottenuto 195 voti favorevoli ma ne s ...Bocciata alla Camera la risoluzione sullo scostamento di Bilancio che era propedeutica al voto delle risoluzioni sul Def.