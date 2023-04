La Camera boccia lo scostamento di bilancio Mancano 6 voti per la maggioranza assoluta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Era necessaria ladei componenti dell’Assemblea: il testo è statoto con 195 sì, 105 astensioni e 19 no. Perché fosse approvata, la risoluzione sullodialladoveva passare con almeno 201a favore, obiettivo che laha mancato per sei

Leggi Anche Pd nomina i nuovi capigruppo: al Senato e Braga alla Chi è Enrica Chiccio Dopo aver lavorato per 15 anni nel settore dell'arte contemporanea, Enrica Chicchio ha deciso di ...... durante una conferenza stampa al senato Poco prima è la plenipotenziaria di Italia Viva alla,... Il capogruppo dem Francesco si dice "deluso" dal suo ex vicino di scranno al senato e lo ...

Def: aula del Senato approva la risoluzione di maggioranza Agenzia ANSA

L’Aula della Camera respinge la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti ...(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2023 "Il Governo ha annunciato un pacchetto non concordato con il mondo del lavoro e i sindacati e questo è molto grave, ma la cosa peggiore è che non si sono accorti c ...