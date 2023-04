 La battaglia della tennista | alle donne stessi premi degli uomini

Leggi su agi

(Di giovedì 27 aprile 2023) AGI - Lapolacca Iga Swiatek, numero uno del mondo, è tornata a chiedere la parità nei monteper tutti i tornei dei circuiti ATP e WTA, come gia' avviene per i 4 appuntamenti del Grande Slam. La situazione nel tennis, ha spiegato, "è migliore rispetto alla maggior partealtri sport, ma c'è ancora del lavoro da fare per garantire la parità di montenei tornei femminili rispetto a quelli maschili". L'appello è stato lanciato durante la conferenza stampa in vista del suo debutto nel WTA 1000 di Madrid, dove affronterà l'austriaca Julia Grabher. L'atleta polacca, che nella sua carriera ha vinto l'Open di Francia e l'OpenStati Uniti, si è aggiudicata la settimana scorsa il torneo di Stoccarda (WTA 500), guadagnando poco piu' di 100.000 euro. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, ...