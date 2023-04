La Armando Testa replica con sarcasmo alle critiche sulla campagna ' Italia | Open su Meraviglia'

(Di giovedì 27 aprile 2023) Lacompra una pagina del Corriere della Sera perre in modo sarcasticoricevute per lapromozionale "su" che l'agenzia ...

Lacompra una pagina del Corriere della Sera per replicare in modo sarcastico alle critiche ricevute per la campagna promozionale " Italia, Open su Meraviglia " che l'agenzia pubblicitaria ...L'agenzia dirisponde alle critiche sulla Venere influencer con toni che hanno provocato dibattito e polemiche, non tutte critiche alla pubblicità autoelogiativa dell'agenzia Gli esperti in ..., invece, dovrà decidere se trasferirsi a Londra da Agnese o meno, mentre Marco capirà di ... Il, nonostante i suoi propositi, non riuscirà a partire e a tornare nella casa che ha ...

Venere influencer, la società Armando Testa si difende: «La campagna Open to meraviglia non ancora pronta,... Corriere della Sera

L'agenzia che ha ideato l'ormai celebre Venere influencer ha acquistato una pagina sul 'Corriere della Sera'. «La Armando Testa ringrazia, e Venere con… Leggi ...Giungono puntuali le giustificazioni di Armando Testa sugli errori di Opentomeraviglia, ma il dibattito non si ferma qui ...