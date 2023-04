Kurt Angle | “Cancellare Chris Benoit vuol dire cancellare la maggior parte della mia carriera”

(Di giovedì 27 aprile 2023) La questione dietro al nome diè da sempre molto spinosa. Quello che successe nel 2007 è noto a tutti così come è nota l’incredibile bravura del Rabid Wolverine sul quadrato. La WWE, scelta condivisibile quanto aperta a discussioni, ha letteralmente cancellato dall’esistenza ladi, andando però ad impattare anche su molte star che l’hanno affrontato negli anni, in incontri indimenticabili. Basti pensare al primissimo titolo mondiale vinto da Randy Orton, giusto per citarne uno. Uno dei lottatori che è stato più colpito da questa “censura” è senza dubbio, che si è espresso a riguardo. “Cinque dei miei dieci migliori match sono con” Nell’ultimo episodio delShow, ...

Dovremo quindi dargliene di santa ragione controllando star come Brock Lesnar,e The Undertaker, il tutto ripercorrendo gli eventi accaduti tramite filmati di repertorio (talvolta ricreati ...... controllabili sia dalla IA che da giocatori reali (solamente in locale); inoltre, ci sono più scelte, sia a livello di personaggi, come Eric Bischoff e, sia a livello di show: potremo ...Si parte dall'ECW One Night Stand 2006 contro Rob Van Dam, si torna poi alle sfide cone Undertaker e via così, con le rivalità con Edge, AJ Styles, la fiera del suplex a cui lo sottopone ...

