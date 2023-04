Kim Kardashian | morta la sua sosia a causa di un malore

Tra il pubblico tante celebrità, come, il figlio di 7 anni Saint West, la madre Kris Jenner e l'attore Adam Sandler. È la prima apparizione in pubblico della coppia da parecchi mesi. ...Ashten Gourkani, 34enne conosciuta come sosia di, sarebbe scomparsa per un infarto avuto durante un intervento chirurgico. Christina Ashten Gourkani, 34enne che aveva raggiunto la popolarità su alcuni canali social anche grazie alla ...Di madre in figlia. trae North West . La ,, è pronta a cedere il titolo di star alla figlia. A soli nove anni, North West, nata dalla relazione con è a tutti gli effetti l'erede della diva. Solo rumors ...

Kardashian ha fatto da fata madrina alla coppia di amici, Chris Appleton e Lukas Gage, mettendo a disposizione un jet privato e svolgendo un ruolo molto importante nelle nozze.L’evento-che celebra l’annuale lista delle 100 Most Influential People- ha chiamato a raccolta grandi nomi della moda e del cinema. Che hanno sfoggiato abiti importanti e gioielli preziosissimi ...