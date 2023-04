Le forze russe hanno lanciato un attacco contro Mykolaiv, uccidendo una persone e ferendone altre cinque. Lo riporta ilIndependent, spiegando che la regione è stata colpita da quattroS - 300. Almeno uno di questi ha colpito un edificio residenziale a più piani, mentre un altro una residenza privata. ....russo Dimtrij Medvedev ha detto che la Russia non ha esauritoe carri armati; il Consiglio della Federazione russa ha approvato la legge che prevede l'ergastolo per alto tradimento.nega ...russi su Mykolaiv, un morto e 15 feriti. Per il giornale tedescoavrebbe tentato di uccidere Putin con un drone. Gli approfondimenti: Attentato a San Pietroburgo, chi era il blogger ...

Kiev, missili russi su Mykolaiv, un morto e 15 feriti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Le imprese italiane saranno protagoniste della ricostruzione dell’Ucraina. A patto che siano disposte a «scommettere sulla sua vittoria». Non solo aiuti, munizioni e ...Le notizie sulla guerra di giovedì 27 aprile, in diretta. Bild: «Kiev ha provato a uccidere Putin con un drone» ...