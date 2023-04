(Di giovedì 27 aprile 2023) Crimini di guerra senza fine: Il servizio di sicurezza dell' Ucraina avrebbe la conferma che gli occupanti uccidono brutalmente idi guerragli. In un audio con ...

Crimini di guerra senza fine: Il servizio di sicurezza dell' Ucraina avrebbe la conferma che gli occupanti uccidono brutalmente i prigionieri di guerra ucraini dopo gli interrogatori. In un audio con ...E, considerato dal punto di vista die dei suoi alleati occidentali, il tempismo della ... E non sorprende che l'immediata reazione russa al colloquio tra Xi e Zelensky sia stata una dura...Xi apre a una mediazione, promette di inviare un rappresentante speciale ae 'in tutti gli ... Secondo l'deve al parlamento Ue 100 mila euro • Le scuole materne di Hong Kong chiudono: ...

Kiev accusa: “I russi tagliano la gola ai prigionieri ucraini dopo gli interrogatori” Globalist.it

La guerra in Ucraina giunge al giorno 428. Mercoledì Meloni ha sentito Zelensky: "E' stata una conversazione proficua, l'Italia scommette su Kiev". A Roma si era infatti tenuta la conferenza sulla ric ...Zelensky ha invitato la Gran Bretagna a guidare la coalizione di Stati che sono intenzionati a fornire i caccia all’Ucraina. Le autorità ucraine accusano: i russi hanno bloccato il corridoio del grano ...