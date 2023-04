Keira Knightley nella serie thriller Black Doves | prodotta da Netflix

(Di giovedì 27 aprile 2023)sarà una spia dall'identità segreta che intreccia una relazione sentimentale, targatatorna a dedicarsi al, ma stavolta sul piccolo schermo. L'attrice sarà protagonista della, come riportato da Variety. Scritta dallo showrunner di Giri/Haji Joe Barton, il drammaticovedrànei panni di Helen, una donna dall'identità segreta che intraprende una relazione appassionata con un uomo. Quando il suo amante cade vittima dell'oscuro mondo ...

Keira Knightley star della nuova serie Netflix intitolata Black Doves | TV BadTaste.it Cinema

Il servizio di video in streaming ha presentato questa e altre novità britanniche tra cui la serie Department Q, dai produttori di The Crown.L'attrice britannica Keira Knightley sarà la protagonista di Black Doves, una nuova serie che verrà prodotta per Netflix ...