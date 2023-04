Juventus tra sentenze | crisi e futuro di Allegri

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) – Juve (ancora) ko. E adesso? Labianconera è sempre più profonda. La sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter è l’ennesimo colpo alla stagione della squadra allenata da Massimiliano, che deve aggrapparsi alla semifinale di Europa League contro il Siviglia e cercare di ottenere un piazzamento utile in campionato, in attesa che la giustizia sportiva definisca eventuali sanzioni e quindi la posizione finale. Il quadro complessivo è a dir poco caotico. Difficile gestire il presente, tra spifferi sue penalizzazioni, difficilissimo programmare il. “Sappiamo che la squadra è sempre migliorabile, adesso però siamo concentrati su questa stagione perchè abbiamo circa un mese e mezzo di sfide importanti”, ha detto ieri a Mediaset il Cfo bianconero Francesco Calvo. ...

