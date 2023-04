Difficile gestire il presente,spifferi su sentenze e penalizzazioni, difficilissimo ... 'Come si fa a programmare la prossima stagione senza sapere dove sarà laLacome società ...Esiste anche un precedente che avvalora questa possibilità, nel 2015, in occasione della semifinale di Championse Real Madrid , l'Agcom stabilì che l'incontro sarebbe dovuto andare in ...Inter -, Bonucci - Allegri: cos'è successo Un episodio ha catturato le attenzioni del pubblico durante la semifinale di Coppa ItaliaInter edecisa dal gol di Dimarco (che ha proiettato i nerazzurri alla seconda finale consecutiva). Le telecamere hanno mostrato Leonardo Bonucci lamentarsi nei confronti del mister ...

Juventus tra sentenze, crisi e futuro di Allegri Adnkronos

"Tre sconfitte consecutive in campionato a cui si aggiunge la fresca eliminazione in semifinale di Coppa Italia: sicuramente non un buon momento per la Juventus e soprattutto per ...Mancano poche settimane al momento della verità. Una sola giornata al termine della regular season e poi spazio alle Final Four del campionato Primavera Femminile: già certe ...