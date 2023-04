Juventus | plusvalenze e stipendi | lo scenario drammatico di Paolo Ziliani

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 27 aprile 2023) E’ un momento nerissimo in casa. La squadra è reduce da prestazioni da dimenticare tra campionato e Coppa Italia, la stagione non può essere considerata all’altezza e sono in corso valutazioni sul futuro. Il progetto con Massimiliano Allegri è fallito, ieri contro l’Inter è stato raggiunto uno dei punti più bassi. La squadra non ha creato niente in una partita importantissima per la stagione e in 95 minuti ha tirato una sola volta, nel primo tempo con Kostic. In Serie A la squadra occupa la terza posizione (senza penalizzazione), il distacco dal Napoli è di 19 punti, anche la Lazio ha fatto meglio e il vantaggio sul quinto posto è di appena 3 punti. Nelle ultime partite in campionato sono arrivate tre sconfitte consecutive. Un disastro. Solo la semifinale di Europa League tiene ancora a galla Allegri ma le prospettive non sono sicuramente delle migliori. Foto ...