Juventus | oggi le memorie difensive sull'inchiesta stipendi | obiettivo eliminare articolo 4 e nuova penalizzazione

(Di giovedì 27 aprile 2023) In campo laha deluso e sta deludendo con una crisi di risultati che ha fatto seguito, forse a sorpresa, all'avvicinarsi della...

Dilettanti del calcio, professionisti della truffa. Forse, neppure il Napoli o lapossono vantare nei loro organici così tanti collaboratori, tra allenatori, massaggiatori, assistenti, segretari. La dirigenza di una piccola scuola calcio di Macerata Campania , nel ......stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di, giovedì 27 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri. Il giorno dopo Inter -......risultati finora raggiunti (ultimo quello della strepitosa vittoria a Torino contro la), è ...e da una classe arbitrale mal disposta verso i nuovi protagonisti del calcio italiano, stiamo ...

Il caso plusvalenze per la Juventus non è ancora finito, la Corte di Appello Federale potrebbe anche aumentare la penalizzazione ...Simone Inzaghi si conferma allenatore da Coppe e non da campionato: allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ...