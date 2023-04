Juventus | dopo il ko in Coppa crolla la quota di Allegri | Zidane e Conte pronti a tornare in bianconero

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tre sconfitte consecutive in campionato a cui si aggiunge la fresca eliminazione in semifinale diItalia: sicuramente non un buon momento...

Demiral indossa la maglia orobica dal 2021, quando venne acquistato in prestito con diritto di riscatto (poi esercitato) dallae ha sin qui collezionato - in poco meno di due stagioni - 64 ...... la pennellata decisivaallenamenti in cui il tecnico di Piacenza aveva capito che il livello ... Tatticamente la richiesta è stata quella di dominare il gioco, anche perché laattualmente ...La linea ora è evitare scorribande di moto, scooter, come quelle viste in video divenuti virali domenica scorsa,la vittoria sulla. La maxi area pedonale nel centro storico è una ...

Juve, video TikTok (poi rimosso) dopo il ko con l’Inter: autoironia o autogol Tuttosport

Il difensore turco, dopo un diverbio con il tecnico dell'Atalanta, avrebbe chiesto alla dirigenza di lasciare Bergamo la prossima estate: lo riporta Sports Digitale ...Blog Calciomercato.com: Ieri sera si è consumata l’ennesima sconfitta di questo ultimo scorcio di stagione e, ovviamente, si sono riversati su Massimiliano Allegri i ...