Juve | Vlahovic ancora in dubbio per il Bologna

(Di giovedì 27 aprile 2023) Laprepara la sfida contro il, ma rimane inla presenza di: l’attaccante si è allenato a parte Dopo la brutta batosta in Coppa Italia, laè tornata al lavoro al JTC per preparare la sfida contro il. Secondo quanto riportato dantusnews24.com rimane inl’impiego di: ha lavorato a parte e i prossimi allenamenti saranno decisivi. Di seguito il report dell’allenamento. «All’indomani della gara di Coppa Italia contro l’Inter, lantus comincia a preparare la prossima sfida di Serie A: i bianconeri sono attesi dal. Appuntamento domenica 30 aprile 2023, alle ore 20:45, allo stadio Renato Dall’Ara. Il gruppo si è ritrovato allo ...

non segna da due mesi ed è sempre più nervoso, oltre che vittima di infortuni. Chiesa è la ... FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti Coppa Italia Inter -1 - 0, le pagelle Finisce 1 - 0 ..., le responsabilità di Allegri e dei giocatori L'allenatore di certo ha le proprie responsabilità. Però I giocatori non possono essere esentati.non segna da due mesi ed è sempre più ...I nostri calciatori sono vittima di questo personaggio; uno su tutt iche per quanto io lo ... Il calcio, ma soprattutto la, sono tutt'altra cosa. Mi meraviglio che lo debba pensare io, ...

Juve ko con l'Inter, la reazione di Vlahovic in tribuna fa infuriare i tifosi Corriere dello Sport

Questo sito contribuisce alla audience de Stasera terminano gli impegni infrasettimanali delle italiane, con Fiorentina-Cremonese di Coppa Italia. Domani inizierà già il nuovo turno di Serie A, ecco g ...La Lazio al momento senza assenti per la sfida contro l'Inter, giallorossi con diversi indisponibili contro il Milan ...