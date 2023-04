(Di giovedì 27 aprile 2023) In casasi pensa già alla semifinale di Europa League contro lantus . I lusitani hanno come obiettivo primario quello di vincere per la settima volta la seconda competizione più ...

In casa Siviglia si pensa già alla semifinale di Europa League contro la Juventus . I lusitani hanno come obiettivo primario quello di vincere per la settima volta la seconda competizione più ...Unadopo l'amaro ko visto che nei testa a testa degli ultimi anni tra Napoli eper lo Scudetto, i bianconeri di Allegri sono arrivati sempre davanti al club di De Laurentiis. ......sbugiardate col passare delle settimane (si era partita con la chiusura della curva dellaper ...cartellino giallo e un turno di squalifica per un calciatore reo di aver reagito ad una...

Juve, provocazione da Siviglia: "Non usciranno vivi dal Sanchez-Pizjuan" Corriere dello Sport

Le parole del vicepresidente del club lusitano, José Maria del Nido. Tra i biancorossi cresce l'attesa per la semifinale di Europa League ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...