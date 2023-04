PROSSIMA STAGIONE Se la(che ieri ha fatto - 7,63% in Borsa) dovesse vincere l'Europa League o ...come un macigno la storia dei bilanci falsi comunicati a revisori dei conti, azionisti, Figc ......corre in supporto ai compagni della mediana e si spinge fino alla sua area di rigore quando la... La partita non gli, è intraprendente e prova a fare da collante tra mediana e attacco. Subisce ......in scadenza a giugno potrebbero anche non prolungare la loro intesa contrattuale con la. Fra i ...sembra dipendere dalla qualificazione alla Champions League anche perché il loro ingaggio...

Juve, pesa la scelta di Allegri sul mercato estivo Calciomercato.com

Secondo Sportitalia tra i capi di accusa mossi ad Allegri c’è anche la scelta di Allegri di puntare su Paredes il 30 agosto scorso. L’argentino non ha mai trovato spazio in questa stagione e ha anche ...Juventus Borsa 27 aprile, il titolo del club continua a perdere dopo l''eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter ...