Juve | Bonucci | 'Ci è mancato tutto stasera Polemiche? Mai fatte e mai le farò'

... mentrestava meglio e doveva rientrare. Non siamo riusciti a ribaltare il risultato, ci abbiamo provato ma bisogna aumentare attenzione e cattiveria". Inter -, Allegri: "E' una stagione ...In realtà, malgrado tutti i cambi di Allegri che inserisce anche Danilo al posto die Pogba in quello di Miretti, i bianconeri attaccano senza pungere concedendo ampi spazi ai nerazzurri per ...DANILO - 'Aveva giocato sempre ed era diffidato, ho dato spazio quindi a. Dovevamo far maglio nella fase difensiva ma non ci siamo riusciti. Non abbiamo ribaltato il risultato. Ci abbiamo ...

Leonardo Bonucci ha analizzato la serataccia di San Siro ai microfoni di Mediaset: Leo, una sconfitta che fa male. "Assolutamente sì, è ovvio che quando si ...Milano, 26 aprile 2023 - L'Inter è la prima finalista di Coppa Italia. Il gol di Federico Dimarco regala il pass ai nerazzurri, che battono 1-0 la Juventus al Meazza dopo l'1-1 dell'andata. Alla Benam ...