Juve | Allegri contro Marotta | «Siete delle m…e | tanto arrivate sesti»

(Di giovedì 27 aprile 2023) Le parole pronunciate da Massimiliano, allenatore dellantus, al termine della semifinalel’Inter Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata molta tensione al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter entus. Massimilianosi sarebbe infatti rivolto con toni duri nei confronti di Beppee Dario Baccin. PAROLE – «m…, ma. Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions».

