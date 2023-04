Juan Carlos a El Mundo | ' non è vero che ho un' altra figlia'

(Di giovedì 27 aprile 2023) "Non èche ho un'": lo avrebbe detto il re emerito di Spagna,, contattato dal quotidiano Elin merito alla notizia pubblicata in mattinata da El Confidencial, ...

"Non è vero che ho un'altra figlia": lo avrebbe detto il re emerito di Spagna,, contattato dal quotidiano El Mundo in merito alla notizia pubblicata in mattinata da El Confidencial, anticipazione di un libro in prossima uscita, secondo cui l'ex monarca avrebbe ...Secondo i due giornalisti, Alejandra è nata successivamente ai tre figli riconosciuti di(la cui madre è la regina emerita Sofia, moglie dell'ex monarca) ed è cresciuta in una famiglia ...L'attuale re di Spagna Felipe VI e le principesse Elena e Cristina non sarebbero gli unici figli diI: a sostenerlo è un libro di prossima uscita, di cui oggi la testata digitale El Confidencial pubblica un estratto, secondo cui l'ex monarca avrebbe anche una "figlia segreta", Alejandra, ...

"Non è vero che ho un'altra figlia": lo avrebbe detto il re emerito di Spagna, Juan Carlos, contattato dal quotidiano El Mundo in merito alla notizia pubblicata in mattinata da El Confidencial, antici ...L'attuale re di Spagna Felipe VI e le principesse Elena e Cristina non sarebbero gli unici figli di Juan Carlos I: a sostenerlo è un libro di prossima uscita, di cui oggi la testata digitale El Confid ...