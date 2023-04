Joe Biden spara contro Trump | Un pericolo per la democrazia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nei giorni scorsi Joesi è candidato per il secondo mandato alla Casa Bianca. Durante la conferenza stampa congiunta al Rose Garden con il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol – in visita di Stato per celebrare i 70 anni di alleanza del suo Paese con gli Usa – il presidente degli Stati Uniti ha ffermato che, sebbene potrebbe non essere "l'unico" in grado di battere l'ex presidente Donaldin un potenziale snel 2024, ha "un lavoro da finire". "Potrei non essere l'unico, ma lo conosco bene e conosco ilche rappresenta per la nostrae abbiamo già percorso questa strada", ha dichiarato