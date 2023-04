Jimmy Butler è entrato nella testa dei Milwaukee Bucks

(Di giovedì 27 aprile 2023) Prima di questa notte,storia della NBA era successo solamente cinque volte che la squadra con ladi serie numero 8 eliminasse quella con la numero 1. Nel 1994 furono i Denver Nuggets a scioccare il mondo eliminando i Seattle SuperSonics rimontando da 0-2 in una serie al meglio delle 5; cinque anni dopo toccò ai New York Knicks, che dopo la regular season più corta di sempre (solo 50 partite) eliminarono Miami al primo turno grazie al canestro di Allan Houston a 8 decimi dalla fine per poi arrivare fino alle Finals, perse contro San Antonio; nel 2007 ci fu la serie più memorabile di tutte, con i Golden State Warriors del “We Believe” capaci di battere i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki in sei gare; nel 2011 toccò ai Memphis Grizzlies buttare fuori i San Antonio Spurs vincendo la prima seriestoria della loro ...

Clamoroso: 42 punti e canestro decisivo per completare la rimonta sui Bucks, forzare l'OT e condannare così Milwaukee all'eliminazione a sorpresa da testa di serie n°1. Fuori dai playoff ...In gara - 4 è finalmente tornato sul parquet Giannis Antetokounmpo, ma und'annata gli ha rovinato la festa, portando i Miami Heat ad avere il match point per approdare alle semifinali. ...Nella notteha esagerato, toccando addirittura quota 56 punti. Ha ritoccato il suo massimo in carriera ai playoff, stabilito l'anno scorso contro Boston a quota 47. Per ben 21 volte 'Playoff' ...

NBA, Jimmy Butler fa la storia: 56 punti, solo in tre meglio di lui ai playoff. VIDEO Sky Sport

I Milwaukee Bucks, miglior squadra della lega durante la regular season, sono stati clamorosamente eliminati dai playoff da Miami in appena cinque partite. Si tratta solo della sesta volta nella stori ...