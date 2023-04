Jacobelli | «Inzaghi | facile sminuire il suo lavoro Seconda Finale…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 aprile 2023) Xavierha commentato la vittoria dell’Inter sulla Juventus e si scontra per proteggere ildi Simonesu TMW Radio.– Xavierdifende a spada tratta Simone: «Siamo all’indomani di una grande affermazione dell’Inter e di, che per il secondo anno consecutivo conquista la finale di Coppa Italia. Ora è anche in semifinale di Champions League e in piena corsa per qualificarsi alla prossima. Ciò che è successo in campionato col Napoli ha aiutatoa concentrarsi sull’Europa e ad andare avanti, così come lo ha aiutato nell’eliminare la Juventus dopo cinque battute a vuoto. Il 24 maggio a Roma ci sarà la finale per riconquistare la Coppa Italia e ci sono poi tutte le altre partite di Serie A. ...