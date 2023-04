Nuova vita per. Fresca di dimissioni , la ex premier neozelandese ha annunciato sui social che a partire dal prossimo autunno farà la ricercatrice all'università di Harvard, negli Stati Uniti. "Sono ...Chissà se ci sarà un capitolo dedicato alle dimissioni nel corso di leadership all'Università di Harvard tenuto dache solo un paio di mesi fa ha lasciato, cosa quantomeno inusuale per i politici, il suo incarico da premier in Nuova Zelanda. "Sono umana. Ho finito le energie" disse annunciando le ...Nanaia Mahuta è stata scelta dal primo ministroper la sua capacità nel costruire relazioni Mahuta è stata ministro dello sviluppo Mori e del governo locale. Nonostante la nuova nomina,...

Jacinda Ardern si trasferirà per qualche tempo nel campus in Massachusetts dove studierà leadership, intelligenza artificiale ed estremismo online ...