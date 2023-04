Itri Raduno di macchine d’epoca “Aurunci Adventure” | l’iniziativa di “Ministri Partenopei Group”

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 27 aprile 2023)– Si terrà domenica 30 aprile, alle ore 10 in piazza Padre Pio, ildi”. Un modo originale ed innovativo di unire la passione per le autoalla visita alle bellezze cheha da offrire. In programma, difatti, la visita dei diversi siti di interesse culturale e L'articolo Temporeale Quotidiano.