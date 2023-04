Italiano | «Finale Inter-Fiorentina un orgoglio! Contento del percorso»

(Di giovedì 27 aprile 2023)per aver raggiunto ladi Coppa Italia,il prossimo 24 maggio (vedi articolo). A Sky Sport 24, dopo lo 0-0 con la Cremonese valso il passaggio del turno, festeggia il raggiungimento dell’ultimo atto. OBIETTIVO RAGGIUNTO – Saràindi Coppa Italia e Vincenzoè entusiasta: «Felicità enorme per noi, per la società, per questo gruppo e per aver regalato a questo stadio stupendo la. Di questo ne siamo orgogliosi. Lacon l’? Io sonodi aver fatto questo. Questo cammino mi ha permesso di fare qualche errore, di cambiare, di aggiustare e di ...

ho fatto i complimenti, è la prima. Sta facendo un gran lavoro. Quando lo criticavamo gli sono sempre stato vicino. Non ho mai criticato i miei giocatori e il mio staff, ho sempre ...Commenta per primo L'allenatore della Fiorentina, Vincenzoha dichiarato dopo il pareggio per 0 - 0 in casa con la Cremonese che vale la qualificazione alladi Coppa Italia contro l'Inter: 'Stiamo vivendo una stagione incredibile senza mollare.... la Fiorentina elimina la Cremonese e si qualifica per ladi Coppa Italia. Decisivo lo 0 - 2 maturato nella gara d'andata disputata allo Zini di Cremona. Gli uomini di Vincenzo...

Fiorentina-Cremonese 0-0, Italiano fa festa: sarà finale contro l'Inter Eurosport IT

Vincenzo Italiano festeggia la finale di Coppa Italia 2023 raggiunta dalla sua Fiorentina. I viola, infatti, hanno concluso sul punteggio di 0-0 la sfida di ritorno delle semifinali della coppa nostra ...Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa dopo il match contro la Cremonese: "Questo percorso è stato molto utile e sono fiero della finale, anche se non è una ...