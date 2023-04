(Di giovedì 27 aprile 2023) Intesa con Sunak piena, ma successo terremotato da stop Camera a relazione della maggioranza La notizia rimbalza a Downing street, dove cronisti e telecamere sono assiepati per assistere all’incontro tra il premier Giorgiae il primo ministro britannico Rushi Sunik: il governo è andato sotto sullo scostamento di bilancio, il Def deve tornare dritto in Consiglio dei ministri, il Cdm convocato il primo maggio per dare un segnale forte e chiaro all’improvviso appare in bilico. A pochi metri, dietro la storicacon impresso il numero 10,è impegnata nel bilaterale con Sunak, obiettivore aunatteso dal secondo governo Conte a mai chiuso, nemmeno da ‘SuperMario Draghi’. La sigla arriva, ma con lei la notizia del pasticcio di Roma. Perché ...

ha sottolineato che oggi vengono contestati dei progetti che non ha inserito lei, ribadendo ... E' importante che quanti hanno responsabilità in Italia capiscano quanto sia importante e delicato, ...'Non ho parole'. E' il messaggio che la premier Giorgia Meloni, secondo fonti parlamentari, avrebbe scritto nella chat degli eletti di Fratelli d'Italia dopo il voto sul Def che ha visto la maggioranza andare sotto alla Camera. Quello su Def 'è un brutto ... Perché, sul fatto che alla Camera si sia consumato un incidente e non ci sia nessun segnale ... Cina compresa - , l'intesa "piena, il feeling incredibile" con Sunak, la fiducia nell'Italia che ...

Italia-Gb, Meloni porta a casa Memorandum ma visita segnata da incidente Def Adnkronos

Maggioranza sotto alla Camera sul Def. Non passa la risoluzione del centrodestra sullo scostamento di bilancio: i voti favorevoli sono stati 195 ma la maggioranza richiesta era di 201, la Camera ha dunque bocciato la risoluzione.