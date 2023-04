Italia-Gb | Meloni oggi a Londra | bilaterale con primo ministro Sunak

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 aprile 2023) La missione di due giorni del premier per rafforzare partenariato strategico Giorgiaa Downing street, per uncon ilRishi. Il presidente del Consiglio sarà da, per una ‘due giorni’ che mira a coronare l’eccellente stato del rapportofra i due Paesi e rilanciare un dialogo strategico, a tutto tondo, con un partner e alleato chiave. Non a caso si tratta della prima visita di due giorni in un Paese europeo del premier, segno dell’importanza, viene fatto notare a Palazzo Chigi, che il governono attribuisce alle relazioni con il Regno Unito. A Downing street si tratta di un ritorno dell’nella City: Mario Draghi, durante ...