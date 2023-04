Italia-Gb | Meloni a Sunak | “Stessa linea sui migranti”

"È un nuovo inizio" nelle relazioni trae Regno Unito. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, si è rivolta al primo ministro britannico, Rishi Sunak, prima dell'incontro bilaterale a Downing Street. "Sono molto felice di ...Il premier britannico Rishi Sunak ha elogiato la gestione economica della presidente del Consiglio Giorgia. L'ha definita "molto attenta e capace di portare stabilità inin tempi di incertezza" durante l'incontro a Downing Street fra i due leader. .... non c'è alcun significato politico",prova a stemperare Federico Mollicone, di Fratelli d'. ... Dovrebbero saltare, dunque, i punti all'ordine del giorno voluti danel Cdm convocato durante ...

Questo del 25 aprile 2023 non è un anniversario qualsiasi. Si svolge dopo che le elezioni dello scorso settembre hanno dato vita a un governo di destra-centro presieduto da Giorgia Meloni, leader di u ...Il premier britannico Rishi Sunak ha elogiato la gestione economica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'ha definita "molto attenta e capace di portare stabilità in Italia in tempi di ince ...