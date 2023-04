Isola d' Elba | ruba un ambulanza per andare in discoteca | denunciato un 28enne

Un reato bizzarro, quello commesso da un 28enne residente all'd'. Per raggiungere una discoteca di Capoliveri, la notte tra domenica e lunedì scorso, l'uomo si è impossessato di un'autoambulanza dell'associazione di volontariato Pubblica Assistenza di ...d'(Livorno) 27 aprile 2023 - In discoteca con l'ambulanza, denunciato un 28enne per danneggiamento e furto d'uso Per raggiungere una discoteca della vicina Capoliveri, la notte tra domenica ...Livorno 27 aprile 2023 - Aeroportod', Tenerini (FI): 'Flop referendum, ora occorre senso di responsabilità' 'Referendum organizzato in una data sbagliata e con un solo seggio, quando il quorum non viene raggiunto ci sono ...

Isola d'Elba, ruba l'ambulanza portare gli amici a ballare, poi la rimette al suo posto: denunciato Fanpage.it

Isola d'Elba, dopo aver ballato in discoteca, il 28enne è salito di nuovo sull'ambulanza e in direzione di Porto Azzurro si sarebbe fermato per far salire altri giovani.Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...