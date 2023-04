Isola dei Famosi | tutto su Helena Prestes | qual è la sua grandissima passione e altre curiosità su di lei

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 27 aprile 2023)è una della naufraghe approdate sull’dei, nel reality game condotto da Ilary Blasi tutti i lunedì su Canale 5.Alcuni ricorderanno la ragazza per aver partecipato a Pechino Express nel 2022, alleata con Nikita Pelizon, che ha appena terminato il Grande Fratello Vip 7 da vincitrice. Chi èNata a San Paolo il 16 luglio 1990,ha iniziato da giovanissima a praticare sport. Il basket è uno dei suoi primi amori, tanto che ha cominciato a giocare in una squadra locale brasiliana fino a quando non fa la conoscenza dello yoga.Questa disciplina orientale la strega, e crea un sito seguitissimo che cura personalmente dove dà consigli per vivere al meglio lo yoga e seguire una vita sana. Il surf è un’altra attività all’aria ...