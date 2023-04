Isola dei Famosi | Alessandro Cecchi Paone in crisi con il fidanzato Simone | Trovatene un altro

(Di giovedì 27 aprile 2023) Lo sconforto diAntolini e il litigio con: la prima lite per gli Accopiados dell'dei

... custode di una spettacolare biodiversità ma anche di civiltà: qui si trovano le pitture rupestriTaíno meglio conservate dell', un tesoro inestimabile che testimonia il forte legame con ...Nell'incontro con i l ministrocambiamenti climatici di Vanuatu, Ralph Regenvanu, ad esempio. E nella visita dell'di Pelé, duramente colpita dai recenti cicloni e terremoti. I suoi abitanti,...Dopo la vacanza in Brasile insieme ai figli, Leone, 8 anni, e Liv, 7, nell'che appartiene al ... Sul social, nelle sue storie, fa sapere: " Sono 7 chili più pesante (colpaliquidi eccetera. ...

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo opinionista potrebbe abbandonare il reality a seguito dell'episodio avvenuto in studio lunedì scorso, quando ha strappato la busta dell'eliminato dalle mani d ...Elena Morali tra i concorrenti di Back to School. Stasera in tv, giovedì 27 aprile, su Italia 1 alle 21.20 torna il programma condotto da Federica Panicucci. Sono 30 i super big della ...