Investire | ecco come raddoppiare la somma investita con Poste

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 27 aprile 2023) Oggi andremo a prendere in analisi un particolare buono fruttifero cheItaliane mette a disposizione dei suoi clienti. Si tratta di un interessante soluzione che consente diil capitale investito sul medio-lungo termine. Scopriamo tutto nelle prossime righe!molti di voi sicuramente sapranno,Italiane nell’ultimo periodo ha rivisto al rialzo gli interessi su molti prodotti di investimento e risparmio quali libretti e buoni fruttiferi postali. Per tutti coloro che cercano una forma di risparmio garantita dalla sicurezza di Cassa Depositi e Prestiti ma non vogliono che il proprio investimento frutti poco, oggi siete nell’articolo giusto! Quello di cui andremo a parlare è il buono fruttifero che garantisce gli interessi più alti della gamma, ma è vincolato ad alcune condizioni, vediamo ...