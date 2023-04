Intesa su difesa e migranti A Londra nasce l' asse Meloni-Sunak

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 aprile 2023). A Downing Streetl'Italia-Gran Gretagna su alcuni temi decisivi del momento come. «Riconosciamo l'importanza di affrontare con urgenza la sfida condivisa dell'immigrazione clandestina e concordiamo di ampliare e rafforzare la cooperazione in questo settore, incluso a livello bilaterale attraverso il Dialogo sulla Migrazione tra Italia e Regno Unito, nonché nei fori regionali, ivi incluso la Comunità Politica Europea. Si tratta di una sfida per l'intera Europa e che richiede una risposta a livello europeo. Lavoreremo insieme per proteggere i nostri confini, le vite delle vittime innocenti del traffico di esseri umani e la sicurezza del continente europeo». È quanto si legge nel Memorandum firmato a Downing street, ...