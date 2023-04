Interrogati in tribunale | ora Speranza e Conte tremano | il cerchio si stringe?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Giuseppee Robertosarannodaldei ministri di Brescia il prossimo 10 maggio nell'ambito dell'inchiesta Covid. Sia l'ex presidente del Consiglio che l'ex ministro della Salute sono indagati per la gestione della prima fase della pandemia nel febbraio 2020. Gli atti della procura di Bergamo, che ha condotto l'inchiesta per epidemia colposa e sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro, sono stati trasmessi ai colleghi bresciani, i quali a loro volta li hanno trasmessi aldei ministri. Per quanto riguarda l'inchiesta di Bergamo, le ipotesi di reato sono di epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo, rifiuto di atti d'ufficio e falso. Nel mirino degli inquirenti ci sono non solo i morti nelle Rsa della Val Seriana, ma ...