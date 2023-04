Inter | patto Retegui | la mossa di Ausilio

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’continua a seguire da vicino, ma non sarebbe l’unico club europeo a farlo anche per questoavrebbe strappato unL’continua a seguire da vicino, ma non sarebbe l’unico club europeo a farlo anche per questoavrebbe strappato un. Secondo quanto riportato dal Tuttosport, il dirigente nerazzurro avrebbe strappato la priorità in vista del mercato estivo per mettersi in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza.