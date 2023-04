Inter-Milan di Champions in chiaro in tv | la nota dell’AGCOM

... dopo la sconfitta della Juventus , nel ritorno di Coppa Italia contro l'. Eppure aveva ... Invece, il 3 aprile, all'indomani del 4 - 0 rifilato dalal Napoli in trasferta, aveva tirato un'...Commenta per primo Nel corso della sfida frae Juventus valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e vinta poi dai nerazzurri ...dell'Euroderby di Champions League contro il. ...La semifinale di Champions League tradovrà essere trasmessa in chiaro. Lo precisa l'Agcom in una nota. " Sulla base dell'articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, l'Autorità per le garanzie nelle ...

L’Agcom chiede la messa in onda in chiaro del derby di Champions League tra Milan e Inter: Prime Video attivi la procedura di cessione a condizioni eque ...La semifinale di andata di Champions League fra Milan e Inter in programma il 10 maggio andrà in onda in chiaro per delibera dell'Agcom, intervenuta sul ...