Inter - Lazio | destini incrociati per Sarri e Inzaghi

(Di giovedì 27 aprile 2023)crocevia per la Champions e non solo. La sfida di domenica all'ora di pranzo nasconde anche possibili retroscena sul futuro...

Dopo tre sconfitte di fila in campionato, contro, Sassuolo e Napoli , i tifosi bianconeri speravano in una reazione d'orgoglio sul campo dell'anche perché in palio c'era la qualificazione ......00 Eagles Cividale - Torino 18:30 JB Monferrato - Mantova Visualizza Serie A2 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:30 Novara - Conegliano 19:30 Bergamo - Pinerolo CALCIO - SERIE A 12:3015:00 ...Il vantaggio sull'si è ridotto a 2 punti dopo la sconfitta di Bergamo, e la stessa Atalanta è tornata a 4 lunghezze dai giallorossi. Davantie Juventus non sono irraggiungibili. ...

[themoneytizer id=”99064-6] Sette partite per provare a raggiungere la Champions e quindi guadagnare subito 50 milioni da spendere nel prossimo mercato. La Lazio ha diversi punti di vantaggio e in ca ...De Laurentiis, come il Prefetto, le istituzioni, il sindaco di Napoli, spinge per il rinvio del derby con la Salernitana a domenica ...