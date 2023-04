Inter-Juventus | le pagelle | Mkhitaryan il migliore | bene Onana – TS

(Di giovedì 27 aprile 2023) Spiccano tanti voti alti tra i nerazzurri visto l’approdo in finale di Coppa Italia. Ilin campo è Henrikh– TuttoSport premia Henrikhcon la palma diin campo. L’armeno si aggiudica un 7,5, stravincendo il duello con Miretti facendo sempre la cosa giusta. Appena dietro al 22 – quindi con voto pari a 7 – ci sonoe Dimarco. Il camerunense vola su Kostic ed è bravo a inizio ripresa su Locatelli, poi mostra personalità nel giro palla e non sbaglia anche quando pressato. Dimarco, invece, oltre a realizzare il gol vittoria, fa sempre la cosa giusta sulla sua corsia. Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

TORINO - Ha provato a buttarla sul ridere, la, dopo il ko in Coppa Italia contro l'. Sull'account TikTok del club bianconero è stato postato infatti un video in cui si vedono due bambini che giocano tra loro al "limbo" . Uno di ..., Bonucci sull'eliminazione dalla Coppa Italia "Quando si gioca- Juve, perdere la possibilità di fare una finale fa male - continua il capitano dei bianconeri - . Abbiamo ...Scampato il pericolo, lacomunque non riesce a mai a impensierire l'. Che vola in finale e ora attende la vincente di Fiorentina - Cremonese.

feed L’Inter è la prima finalista della Coppa Italia Frecciarossa 2023. Una partita in cui ci si attendeva maggiore spettacolo, soprattutto dalla Juve, ma è bastata la rete di Dimarco al 15esimo per s ...L’Inter approda in finale di Coppa Italia dopo la vittoria per 1-0 sulla Juventus, partita che non ha regalato grandissime emozioni e i social lo hanno notato.