Inter-Juventus | le pagelle | Dimarco decisivo | Lukaku da sei – CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il Corriere dello Sport mette voti alti ai giocatori dell’vista la vittoria dei nerazzurri contro lae l’approdo in finale di Coppa Italia– Il Corriere dello Sport assegna la palma di migliore in campo a Federico, autore del gol vittoria e di una prestazione fenomenale. Il numero 32 si porta a casa un 7,5, segnando un altro goldopo quello in Supercoppa italiana contro il Milan. Puntualissimo nell’accompagnare l’azione, l’unica pecca è un errore in marcatura su De Sciglio. Come lui, anche Mkhitaryan è tra i migliori in campo. L’armeno è vivace in fase di palleggio, macetta anche una valanga di palloni. Anche Barella si aggiudica un 7,5, dovuto all’assist e all’essere riuscito ad abbassare Rabiot. Spaventa San Siro nel secondo tempo, ma ...