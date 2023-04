Inter-Juventus | la Curva Nord | “Non è stata autorizzata una coreografia antirazzista”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Gli striscioni rimossi dalle transenne dellain occasione diera una protesta per la mancata autorizzazione ad una” con l’immagine dell’esultanza di Romelu Lukaku. Lo spiegano sulla pagina instagram della ‘’ gli ultrs nerazzurri poche ore dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia: “La protesta andata in scena stasera (ieri prima di, ndr), ovvero togliere gli striscioni dalle transenne, è il risultato di un’ingiustizia gratuita e alquanto strana nei confronti di unache volevamo esporre stasera. Si perché, il nostro risentimento nasce per la mancata autorizzazione all’esposizione della ...

In casa Juve Vlahovic si è fermato in allenamento e salta la sfida di Coppa Italia con l': da ... Stagione finita BOLOGNA (32giornata: Bologna -) SORIANO: lesione di primo grado del ...20.45 SACCHI CARBONE " GIALLATINI IV: MAGGIONI VAR: BANTI AVAR: MARINI" LAZIO ... VAR: NASCA AVAR: MASSIMI BOLOGNA "h. 20.45 SOZZA PRETI " YOSHIKAWA IV: ...Anche questo pomeriggio ogni giorno saremo in diretta sul canale Twitch di TvPlay, dove in studio verrà analizzata la partita tra, in attesa di scoprire quale sarà la seconda ...

Inter-Juve 1-0: gol di Dimarco | Risultato Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Il Derby d'Italia è sul mercato per un attaccante che in passato ha dimostrato le sue qualità in Serie A. Si tratta di Gianluca Scamacca, che potrebbe ...