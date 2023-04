Inter-Juventus | Doveri gestisce e cancella ogni dubbio | la moviola – CdS

(Di giovedì 27 aprile 2023) La scelta dell’arbitroinè chiarissima: utilizzare il meno possibile i cartellini gialli, ma con consapevolezza. Ci riesce nel migliore dei modi e. Di seguito lasecondo il Corriere dello Sport. LA– Solo due ammonizioni in, al 14? per Locatelli che trattiene Barella e Mkhitaryan, al 47? per unvento in ritardo su Paredes. Regolare il gol del vantaggio dell’con Federico Dimarco al 15? del primo tempo: posizione regolare sul filtrante di Barella, il terzino è tenuto in gioco da Kostic. Posizione irregolare, invece, per Edin Dzeko nel secondo tempo, finito oltre la linea. Voto 7 per Daniele ...

MILANO, 26 APR L'si è qualificata per la finale di Coppa Italia battendo 10 laa San Siro nella semifinale di ritorno, con una rete di Dimarco. L'andata, a Torino, si era conclusa 11. .MILANO " Vittoria di misura dell'che a San Siro batte per 1 - 0 lae accede alla finale di Coppa Italia. Decisivo il gol nel primo quarto di gara di Dimarco, che consegna ai nerazzurri e ad Inzaghi la seconda finale ...... dopo la vittoria dell'Atalanta sulla Roma, adesso sono sei le squadre che sgomitano per l'Europa che conta: Lazio (61 punti),(59), Milan (56), Roma (56),(54) e la stessa Dea (52). C'...

L’Inter si era lamentata al 7’ pt per il fallo in ritardo ... Dal Var arriva la conferma e si riparte così da un calcio di punizione indiretto in favore della Juventus.Il serbo, non convocato, ha assistito dalla tribuna all'eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia: un particolare ha fatto arrabbiare gli juventini ...