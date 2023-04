Inter-Juventus 1-0 | cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 aprile 2023)1-0 vale una nuova finale di Coppa Italia. Dalla vittoria di ieri, finalmente una contro i bianconeri al quarto tentativo in stagione, c’è un dato statistico inedito. QUATTRO – Gli assist di Nicolò Barella, come ieri in, per un gol di Federico Dimarco. Era già accaduto in quello alla Roma dell’1 ottobre, nel secondo al Bologna del 9 novembre e in quello in Supercoppa Italiana al Milan del 18 gennaio. L’unico senza è la punizione sempre al Bologna.– I gol stagionali di Dimarco in quaranta presenze in tutte le competizioni. Quello di ieri che ha decisoè in assoluto il primo in Coppa Italia, con la rete nella semifinale di ritorno ha eguagliato il suo record personale stabilito nel 2020-2021 col Verona dove però le ...