Inter-Juventus 1-0 | Allegri di nuovo a lezione da Inzaghi | che non cambia

(Di giovedì 27 aprile 2023)vale un’altra Finale di Coppa Italia per. L’1-0 di San Siro porta la firma di Dimarco, a cui basta un quarto d’ora per sbloccare la partita e poi permettere alla sua squadra di gestirla senza particolari problemi.non riesce a riprenderla, nonostante le numerose modifiche all’assetto tattico iniziale. Di seguito l’analisi tattica diin Coppa Italia Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare lain Coppa Italia: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©. In-Game ...

"È stata una bellissima serata", ha affermato un soddisfatto Simone Inzaghi dopo l'1 - 0 contro laottenuto al Meazza dall'che è valso ai nerazzurri la conquista della finale di Coppa Italia . L'allenatore nerazzurro ha voluto sottolineare anche come si sia trattata di "una serata ...sconfitta dall'e eliminata dalla Coppa Italia : Massimiliano Allegri ha analizzato il momento della sua squadra in una serata amara, dove i bianconeri, dopo un primo tempo in cui hanno ...Dall'inizio alla fine l'gioca di più e meglio dellae il fatto che Lukaku entri soltanto per gli ultimi 20', dopo le polemiche per la 'grazia' ricevuta da Gravina, sembra un indiretto ...

Inter-Juve, le pagelle: Mkhitaryan è ovunque, 7. Locatelli schiacciato: 4,5 La Gazzetta dello Sport

La soddisfazione di Simone Inzaghi in conferenza stampa: l'Inter elimina la Juve e va ancora in finale di Coppa Italia ...