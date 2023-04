Inter-Juve | secondo incasso della storia in Coppa Italia

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 27 aprile 2023)incassi record – Tutto esaurito e ilmaggiorper il derby d’ditrantus, andato in scena nella serata di ieri a San Siro. Una sfida che ha visto così il Meazza riempirsi al massimo – come accaduto in diverse occasioni in questa stagione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.