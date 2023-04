Inter-Juve | la furia di Allegri contro Marotta e Baccin | “Siete delle m… Tanto arrivate sesti”

(Di giovedì 27 aprile 2023), come al solito, è terminata tra le polemiche: ancora una volta, protagonista è stato il tecnico dellantus. Sono volate parole forti tra Massimilianoe i dirigenti nerazzurri Beppee Dario. A quanto pare, l’allenatore ex Cagliari e Milan era particolarmente inalberato al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italial’, che ha vinto 1-0 raggiungendo la finale, dove affronterà una tra Fiorentina e Cremonese. Secondo quanto riportato la Gazzetta dello Sport, è nato tutto nel sottopassaggio. La frase offensiva rivolta dal tecnico livornese ai dirigenti del club lombardo sarebbe stata: “m…, maarrivare”. Non ...

20.45 SACCHI CARBONE - GIALLATINI IV: MAGGIONI VAR: BANTI AVAR: MARINI- LAZIO h. 12.30 GUIDA GALETTO - DI IORIO IV: PAIRETTO VAR: CHIFFI AVAR: AYROLDI CREMONESE - H. VERONA h. 15.00 DOVERI ...In fondo non c'èsenza polemiche, urla e litigi e anche stavolta qualcosa è successo, sebbene a differenza dell'ultima volta non in campo, ma lontano dalle telecamere e dagli occhi degli ...Diciamocelo, una squadra timorosa, anche in modo ingiustificato: manco l'ci fosse superiore. ... 'abbiamo studiato i video delle partite della, eravamo preparati'. Incredibile che alla ...

Furia Allegri negli spogliatoi con Baccin e Marotta: "Siete delle m... Tanto arrivate sesti" La Gazzetta dello Sport

Inter-Juve, come al solito, è terminata tra le polemiche: ancora una volta, protagonista è stato il tecnico della Juventus. Sono volate parole forti tra Massimiliano Allegri e i dirigenti nerazzurri B ...L'Inter supera la Juventus a San Siro e raggiunge la seconda finale di Coppa Italia consecutiva con Inzaghi in panchina. I nerazzurri ora attenderanno l'avversaria che uscirà tra Fiorentina e Cremones ...