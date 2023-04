Inter | con Inzaghi la finale è scontata! Il tecnico è re di Coppa – TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 aprile 2023) Simoneè riuscito a conquistare un’altra, mandando in campo una squadra che ha dimostrato voglia di vincere ancora AFFAMATI – TuttoSport commenta come Simonesia altamente performante nelle coppe. Ilpiacentino, grazie al gol di Dimarco, agguanta l’ennesima. Il 24 maggiopotrebbe alzare la terzaItalia. La novità questa volta è che per la prima volta l’è riuscita ad eliminare i rivali bianconeri, visto che la Juventus, nei precedenti 5 incroci, aveva sempre trionfato. E se in Europa mancano ancora 3 risultati positivi, inItalia si deciderà tutto nella gara secca tra i nerazzurri e una tra Fiorentina e Cremonese. Fonte: TuttoSport – Simone Togna-News ...