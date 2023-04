Inter basta un lampo da derby d' Italia contro la piccola Juve

MILANO - All'un gol di Federico Dimarco per eliminare la Juventus e conquistare la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 24 maggio all'Olimpico di Roma. I nerazzurri si aggiudicano l'unico ...Come dettoun gol di Dimarco, cuore nerazzurro come a Riyad. Trovato il vantaggio, l'mette da parte l'impeto. Gioca con intelligenza, fa girare il pallone, cerca di stancare gli avversari,......- Ci sarà l'il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma contro Fiorentina o Cremonese a giocarsi la Coppa Italia, eliminata la Juventus nel doppio confronto in semifinale. Ai nerazzurri...

L'Inter è in finale di Coppa Italia, battuta una piccola Juve: ad ... Fanpage.it

Il difensore bianconero dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Ora testa al campionato. La semifinale di Europa League è una grande opportunità per noi" ...Ci sarà l’Inter all’Olimpico di Roma il 24 maggio per la finale di Coppa Italia e ci sarà sempre l’Inter, nel gennaio 2024, in Arabia Saudita per la ...